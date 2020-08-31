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В «Монако» сообщили о характере травмы Головина

31 августа 2020, 21:10
Алесандр Головин.
Алесандр Головин.
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Пресс-служба «Монако» сообщает, что у полузащитника Александра Головина травма подколенного сухожилия левого бедра. Сроки возвращения 24-летнего россиянина не уточняются.

Головин получил травму на 16-й минуте матча 2-го тура лиги 1 против «Метца» (1:0).

В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провел две игры и сделал одну результативную передачу.

Вместо Головина в сборную России на сентябрьские матчи в Лиге наций был вызвал Даниил Фомин из «Динамо».

Метц — Монако

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