В «Монако» сообщили о характере травмы Головина
31 августа 2020, 21:10
Пресс-служба «Монако» сообщает, что у полузащитника Александра Головина травма подколенного сухожилия левого бедра. Сроки возвращения 24-летнего россиянина не уточняются.
Головин получил травму на 16-й минуте матча 2-го тура лиги 1 против «Метца» (1:0).
В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провел две игры и сделал одну результативную передачу.
Вместо Головина в сборную России на сентябрьские матчи в Лиге наций был вызвал Даниил Фомин из «Динамо».
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