20:58 12 августа | Футбол — Франция

В "Монако" Головина появится врач, работавший с Месси

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"Монако" на своем официальном сайте сообщил о кадровых перестановках в клубе.

Сообщается, что техническим директором клуба стала Ольга Дементьева. Ранее она занимала различные административные должности в клубе. Она будет курировать в том числе и медицинский отдел.

Руководить же медицинским персоналом будет доктор Луис Тиль-Перес. С 2003 по 2016 год он работал в медицинском штабе "Барселоны". После этого он на протяжении года работал в "Бенфике". Специализируется на ортопедической хирургии и травматологии

За подбор персонала в клубе отвечает заместитель генерального директора Олег Петров.

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https://www.sport-express.ru/football/france/

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