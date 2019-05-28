В контракте Головина нет пункта о разрыве контракта в случае вылета "Монако" во вторую лигу

Полузащитник "Монако" Александр Головин подтвердил, что в его контракте с монегасками нет пункта о разрыве соглашения, если команда вылетит во вторую лигу Франции.

– Правда ли, что в вашем контракте нет пункта, предусматривающего разрыв соглашения в случае вылета "Монако" во вторую лигу?

– Да, правда. Такого пункта нет.

– Что почувствовали, когда прозвучал финальный свисток в матче с"Ниццей"?

– Самое главное, что мы решили задачу, которая стояла перед командой в последних турах. "Монако" остается в лиге 1, и это очень важно. Из любой ситуации можно и нужно извлекать полезный опыт. Именно это мы и сделаем и станем сильнее в следующем сезоне. (Сергей Егоров)

В прошедшем сезоне Головин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. "Монако" заняло 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками.

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