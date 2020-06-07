У Неймара украли удостоверение личности

У нападающего «ПСЖ» Неймара украли бразильское удостоверение личности, сообщает Globo Esporte.

Mошенник использовал документы футболиста, чтобы получить государственную помощь в период пандемии коронавируса. При этом отмечается, что представители бразильца не знали о случившемся. До них информация дошла через СМИ.

В завершившемся сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 24 матчах, забил 18 мячей и сделал 9 результативных передач.