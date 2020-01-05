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«Тулуза» уволила тренера после поражения от любительского клуба

5 января 2020, 12:55
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«Тулуза» объявила на официальном сайте об отстранении Антуана Комбуаре от исполнения обязанностей главного тренера. Временно руководить тренировочным процессом будет технический директор учебного центра Денис Занко. Завтра состоится пресс-конференция, на которой президент клуба сообщит о дальнейших планах.

Вчера «Тулуза» проиграла любительскому клубу «Сен-Приве Сен-Илер» и вылетела из Кубка Франции. Для «фиолетовых» это поражение стало десятым подряд.

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