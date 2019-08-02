Тухель сожалеет, что Неймар не сможет сыграть с "Ренном"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель перед матчем первого тура чемпионата Франции с "Ренном" похвалил нападающего Неймара. 45-летний немецкий специалист сожалеет, что бразилец не сможет сыграть в этой встрече из-за дисквалификации. Игра пройдет 3 августа.

Неймар был дисквалифицирован Французской федерацией футбола на три матча за удар фаната после финала Кубка Франции с "Ренном" (2:2 доп. время, 6:5 по пен.).

"Неймар – футболист высочайшего уровня. Это очень хороший игрок, потому что он любит футбол. У него всегда хорошее настроение. К сожалению, он отстранен и не может сыграть в этом матче", – приводит слова Тухеля пресс-служба "ПСЖ".