Тренер сборной Бразилии сравнил Бруну Гимарайнса с де Брейне

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что полузащитник «Лиона» Бруну Гимарайнс может стать лидером национальной команды.

— Нам не хватает лидера в полузащите. Такого игрока, каким был Фалькао в прошлом. Или как де Брейне, который способен играть иногда ниже, помогать Каземиру и начинать игру, или иногда выше, чтобы добавить креативности и скорости, — цитирует Foot Mercato Тите. — Бруну, который только что перешел в «Лион» и был лучшим игроком в молодежной сборной, обладает огромным потенциалом и может стать этим игроком.