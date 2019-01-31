Тренер "Нанта": "Это был мой самый сложный матч в карьере"

Главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич признался, что его команде тяжело дался матч чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (1:1). По его словам, было трудно собраться после исчезновения нападающего Эмилиано Салы, чей самолет пропал с радаров над Ла Маншем 21 января.

– Это был непривычный матч, – цитирует AFP Халилходжича. – Это был самый сложный матч за мою тренерскую карьеру. Это было ужасно. Но я горжусь командой, которая в такой ситуации сделала все, что могла. Она держалась достойно. Поддержка болельщиков тоже была исключительной. После невнятного старта нам удалось взять ситуацию под контроль, создать моменты. Когда мы пропустили, стало тревожно, все заволновались. Но нам удалось отреагировать.

Сала навсегда останется в наших сердцах. Мы никогда не забудем этого человека. Это был исключительный парень. Но жизнь продолжается. Мы должны работать. Надеюсь, ребятам удастся отвлечься, играя и тренируясь.