Transfermarkt: стоимость Головина снизилась на пять миллионов евро

Рыночная стоимость российского полузащитника "Монако" Александра Головина снизилась до 25 миллионов евро, информирует портал transfermarkt.de. В декабре 2018-го 23-летний хавбек оценивался в 30 миллионов.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне россиянин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. "Монако" заняло 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками.

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