Томас Тухель: «ПСЖ» не может потерять Неймара, никем не заменив его"

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после поражения от «Ренна» (1:2) во втором туре чемпионата Франции вновь поделился мнением о судьбе форварда Неймара. Ранее сообщалось, что он намерен покинуть парижский клуб.

— Мы не можем потерять Неймара, никем не заменив его, — цитирует Marca Тухеля. — Это футболист, который может обыграть один в один, это иногда необходимо. Если это произойдет, нам придется заменить его на кого-то, кто хорош в этом аспекте.

Неучастие Неймара в матче с «Ренном»? Потому что он еще не тренировался с другими игроками, и риск получения травмы слишком велик.

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