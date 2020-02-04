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Томас Тухель: «Не думаю, что Мбаппе использует конфликт, чтобы покинуть «ПСЖ»

08:59
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался по поводу поведения форварда Кильяна Мбаппе, который остался недовольным после замены в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0).

— Не думаю, что Мбаппе использует конфликт, чтобы покинуть «ПСЖ», — приводит слова Тухеля Goal.com. - Он один из наших футболистов, у него есть контракт. Проблема в том, что есть камеры, болельщики, журналисты, и многие люди хотят поговорить об этом. Вот почему мне было грустно. На поле было много положительных вещей, о которых можно было поговорить.

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