Томас Тухель: "Мбаппе – особенный игрок"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель похвалил своих подопечных после победы в выездной встрече над "Сент-Этьеном" (1:0) в рамках 25-го тура чемпионата Франции, сообщает LÈquipe. Единственный гол в этой игре забил на 73-й минуте форвард парижан Кильян Мбаппе.

– Я счастлив, потому что мне известно, что в Сент-Этьене очень трудно играть. Моя команда продемонстрировала исключительную волю к победе. Мы приняли все обстоятельства. Оборонялись с большой концентрацией и внимательностью. Мы были терпеливы, победа заслужена.

Гол Мбаппе? Он показывает свои качества каждый день на тренировках, у него есть этот голод, чтобы забивать, забивать, забивать. Это его качество, он особенный игрок. Все устали после игры с "Манчестер Юнайтед", как физически, так и психологически. Надо было контролировать игру, чтобы действовать сосредоточенно. Мы показали менталитет победителей, – цитирует Тухеля LÈquipe.

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