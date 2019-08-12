Томас Тухель: "Если "ПСЖ" потеряет Неймара, возможно, не смогу спать"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о будущем Неймара. Он может покинуть французский клуб и перебраться в чемпионат Испании. В его трансфере проявляют заинтересованность "Барселона" и "Реал".

– У меня нет новостей о будущем Неймара, – цитирует Footmercato со ссылкой на Canal+ Тухеля. – Он все еще с нами, является решающим игроком для нас. Если мы потеряем Неймара, возможно, я не смогу спать. Невозможно его потерять и найти парня, который будет делать то же самое, что и он. Должны быть реалистами.

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