Тиагу Силва очень рад, что Неймар остался в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва заявил, что рад тому факту, что нападающий Неймар остался во французском клубе. Летом форвард могу вернуться в Испанию: на него претендовали «Барселона» и «Реал».

— Главный тренер всегда говорил, что рассчитывает на Неймара, — приводит слова Силвы L'Equipe. — Мы все верим в него. И очень рады, что Неймар остался в комнаде.

Надеюсь, у него все будет хорошо. Искренне говорю это, потому что знаю его не только как футболиста, но и как человека. У него был очень непростой период, но сейчас это осталось позади.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр