Темуе Бакайоко: «Монако» нужно дать еще два-три матча»

Полузащитник «Монако» Темуе Бакайоко прокомментировал поражение от «Марселя» (3:4) в 5-м туре чемпионата Франции. Хавбек дебютировал за монегасков.

— Я, конечно, разочарован, — цитирует L'Equipe Бакайоко. — Мы плохо начали второй тайм и пропустили два гола, а проснулись слишком поздно. Мы еще учимся, в команде много новых игроков, нам нужно дать еще два-три матча, чтобы быть на нашем высшем уровне. Все в команде достаточно уверены, знаем, что справимся.

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