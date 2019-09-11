Неймар да Силва, отец и агент форварда «ПСЖ» Неймара заявил, что его сын был счастлив в «Барселоне».

— Как агент ты чувствуешь себя беспомощным, когда нет возможности сменить клуб, — цитирует Paris United. — В контракте не было опции о расторжении, и это все значительно усложнило. Мы сделали все что могли для Неймара, и итог, возможно, максимально лучший для этой ситуации.

Переговоры между клубами продолжаются Неймар хочет играть там, где он счастлив. А в «Барселоне» он был очень счастлив.

Ранее менеджер испанского клуба Хавьер Бордас заявил, что каталонский клуб вовсе не отказался от возвращения футболиста. Контракт бразильца с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что французский клуб настроен расстаться с ним в зимнее трансферное окно. Слухи об уходе Неймара ходили в течение всего летнего трансферного окна, однако форвард остался во Франции.