Суперкубок Франции будет сыгран 13 января
Профессиональная футбольная лига Франции объявила дату и место проведения Суперкубка Франции. Игра состоится 13 января. Местом проведения выбран стадион «Боллар-Делелис» в Лансе.
За первый трофей сезона-2020/21 во Франции поспорят «ПСЖ» и «Марсель», которые заняли в прошлом сезоне первое и второе места соответственно. По регламенту, «ПСЖ» должен играть с победителем Кубка Франции, но парижане выиграли и этот турнир, поэтому за суперкубок поборются с серебрянным призером лиги 1.
Напомним, чемпионат Франции-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Итоговое распределение мест было сделано по коэффциенту набранных очков к количеству сыгранных встреч за 28 туров.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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