Судья остановил матч лиги 2 из-за гомофобных выкриков фанатов

Матч французской лиги 2 «Нанси» — «Ле Ман» был остановлен на 27-й минуте, сообщает L'Equipe. Арбитр принял это решение из-за гомофобных кричалок, которые скандировали фанаты. Игроки подошли к фанатам и попросили их прекратить. Через несколько минут игра возобновилась.

После игры министр спорта Франции Роксана Марасиняню поблагодарила арбитра встречи Мехди Мохтари и делегата Алана Марселя за решение прервать встречу и выразила надежду, что больше подобное никогда не понадобится.

Дисциплинарная комиссия Лиги профессионального футбола рассмотрит инцидент в среду.