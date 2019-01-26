"Страсбур" вырвал победу у "Бордо" в компенсированное время

В матче 22-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле обыграл "Бордо" со счетом 1:0, забив в компенсированное время. В другом поединке "Ницца" была сильнее "Нима" – 2:0.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

"Страсбур" – "Бордо" – 1:0 (0:0)

Гол: Лала, 90+3.

"Страсбур": Селс, Коне, Лала, Мартинес, Ндур (Грансир, 80), Каси, Томассон, Льенар (Мотиба, 60), Сиссоко, Фофана, Айорк (Да Кошта, 87).

"Бордо": Костиль, Пундже, Йованович, Кунде, Паленсия, Лерагер, Отавиу, Башич (Санкаре, 66), Корнелиус, Камано, Карамо (Бриан, 66).

Предупреждения: Йованович, 49. Коне, 82. Мартинес, 84. Бриан, 88.

Судья: Батта (Франция).

26 января. Страсбург. Стадион La Meinau.

"Ницца" – "Ним" – 2:0 (1:0)

Голы: Аталь, 41 (1:0). Сен-Максимен, 54 (2:0).

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль, Аталь, Данилу, Сиприен (Вальтер, 63), Тамез, Сильвестр (Маолида, 72), Сен-Максимен, Ганаго (Ле Мелу, 82).

"Ним": Бернардони, Ландре, Бриансон, Алакуш, Паке, Саванье, Буанга (Тиуб, 76), Валлс (Ферри, 62), Бобишон, Алиуи, Бозок (Рипар, 63).

Предупреждения: Ганаго, 31. Ландре, 53. Алакуш, 88. Тиуб, 90+1.

Судья: Мийо (Франция).

26 января. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

"Генгам" - "Реймс" - 0:1 (0:1)

Гол: Кафаро, 38.

"Генгам": Кайар, Джилободжи, Кербрат (Траоре, 46), Ребошу, Эбоа Эбоа, До (Ндонг, 46), Коко (Сорбон, 62), Блас, Фири, Ру, Тюрам.

"Реймс": Э. Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Ромао, Шавалерен, Камара, Кафаро, Дингоме (Мартен, 69), Чаваррия (Диа, 63), Уден (Фонтен, 82).

Предупреждения: Шавалерен, 36. Коко, 56. Камара, 69.

Удаление: Джилободжи, 59.

Судья: Леонар (Франция).

26 января. Генгам. Стадион Stade du Roudourou.