Спортивный директор «ПСЖ» раскритиковал своих игроков за несдержанность в матче с «Марселем»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо раскритиковал игроков парижского клуба за поведение в матче 3-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:1). В конце встречи футболисты обеих команд устроили массовую потасовку.

— Мы сошли с ума. Я даже не хочу это комментировать — на видеозаписях видно, что произошло, — - цитирует функционера L'Equipe. — У нас есть проблемы с дисциплиной. 14 желтых карточек и 5 красных свидетельствуют о том, что игра вышли из-под контроля.

Возможно, судья в какой-то мере действовал не совсем логично, но я не собираюсь защищать поведение наших игроков. Потасовка была очень серьезной. Мы разберемся с этим вместе с командой.