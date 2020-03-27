«Спасибо за замечательные воспоминания 1982 и 1984 годов». Зидан выразил соболезнования по поводу смерти Идальго
27 марта 2020, 01:53
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил соболезнования по поводу смерти бывшего тренера сборной Франции Мишеля Идальго. Французский специалист, с которым французы в 1984 году выиграли чемпионат Европы, скончался в четверг.
«Мои соболезнования семье Мишеля Идальго. Великий джентельмен! Спасибо за эти замечательные воспоминания о футболе: 1982 и 1984 годов», — написал Зидан в Instagram.