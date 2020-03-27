Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Спасибо за замечательные воспоминания 1982 и 1984 годов». Зидан выразил соболезнования по поводу смерти Идальго

27 марта 2020, 01:53
Теги:

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил соболезнования по поводу смерти бывшего тренера сборной Франции Мишеля Идальго. Французский специалист, с которым французы в 1984 году выиграли чемпионат Европы, скончался в четверг.

«Мои соболезнования семье Мишеля Идальго. Великий джентельмен! Спасибо за эти замечательные воспоминания о футболе: 1982 и 1984 годов», — написал Зидан в Instagram.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир