«Спасибо за замечательные воспоминания 1982 и 1984 годов». Зидан выразил соболезнования по поводу смерти Идальго

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил соболезнования по поводу смерти бывшего тренера сборной Франции Мишеля Идальго. Французский специалист, с которым французы в 1984 году выиграли чемпионат Европы, скончался в четверг.

«Мои соболезнования семье Мишеля Идальго. Великий джентельмен! Спасибо за эти замечательные воспоминания о футболе: 1982 и 1984 годов», — написал Зидан в Instagram.