СМИ: "ПСЖ" не собирается продлевать контракт с Буффоном

"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с голкипером Джанлуиджи Буффоном, утверждает Le Parisien. Соглашение с 41-летним итальянцем истекает летом, однако в нем прописана опция продления еще на один сезон.

В "ПСЖ" недовольны качеством игры Буффона в последних матчах, когда итальянец допустил несколько ошибок. Парижане рассматривают два варианта решения проблемы: либо сделать основным голкипером Альфонса Ареола, либо приобрести вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Буффон провел 21 матч за "ПСЖ", в которых пропустил 15 голов.

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