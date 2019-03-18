СМИ: "ПСЖ" может расстаться с рядом ветеранов

"ПСЖ" может летом расстаться с рядом ветеранов, сообщают французские СМИ.

По данным L'Equipe, команду, возможно, покинут вратарь Джанлуиджи Буффон, защитник Дани Алвес и Тиагу Силва. Указано, что клуб решил омолодить состав. У Алвеса и Силвы летом истекают контракты, и клуб не ведет переговоры об их продлении.

Контракт 41-летнего Буффона также истекает летом нынешнего сезона, при этом есть опция его продления еще на год. Вратарь в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах и пропустил 13 мячей, девять раз отыграв "на ноль".

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