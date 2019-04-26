Защитник "ПСЖ" Тома Менье может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В услугах бельгийца заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал". Главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер обозначил трансфер Менье как один из приоритетных, утверждает Mirror.

По информации издания, парижане готовы отпустить 27-летнего защитника за 26 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Менье с "ПСЖ" истекает летом 2020 года. Как утверждает RMS Sport, стороны не начинали переговоры о продлении соглашения.

В текущем сезоне Тома Менье провел за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.