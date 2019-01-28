СМИ: Неймару понадобится операция. Он пропустит остаток сезона

По информации L'Équipe, нападающему "ПСЖ" Неймару​ с вероятностью 90 процентов понадобится операция на 5-й плюсневой кости правой ноги, из-за чего 26-летний бразилец может пропустить остаток текущего сезона.

По информации СМИ, Неймар едва может оказывать давление на пораженную ногу.

Напомним, что бразильский форвард получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура"​ (2:0). Первоначальные тесты показали, что у Неймара форварда редицив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале прошлого года.

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