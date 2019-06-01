СМИ: Неймар обвиняется в изнасиловании

Женщина обвинила форварда "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, информирует GloboEsporte.com. Преступление, по ее словам, произошло в парижском отеле 15 мая.

Пресс-служба Неймара заявила, что она еще не знает об этом случае, и прокомментирует ситуацию, когда выяснит подробности. Сам футболист находится в расположении сборной Бразилии перед Кубком Америки.

Полиция сообщила, что женщина покинула Париж 17 мая и вернулась в Бразилию с эмоциональным потрясением. Она побоялась зарегистрировать дело в другой стране, решив сделать это в полицейском участке в Сан-Паулу, где она живет.

Женщина рассказала, что Неймар заплатил за ее билет в Париж. Она прибыла во французскую столицу 15 мая и остановилась в отеле Sofitel Paris. Футболист "ПСЖ" прибыл в тот же день около 8 часов вечера и был "явно пьян". Жертва сказала, что они разговаривали, "обменялись ласками", но в определенный момент "Неймар стал агрессивным и через насилие практиковал половые сношения против ее воли".