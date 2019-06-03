СМИ: Лямуши может возглавить "Амьен"

"Амьен" ведет переговоры с Сабри Лямуши по поводу работы главным тренером, сообщает L’Équipe.

Сообщается, что специалист может заменить Кристофа Пеллисье, который покинет команду по окончании сезона. В следующем сезоне тренер будет работать с "Лорьяном" из лиги 2, с которым он подписал трехлетний контракт.

Последним местом работы 47-летнего Лямуши был "Ренн". Также он тренирвал сборную Кот-д’Ивуара и катарский "Аль-Джаиш".

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