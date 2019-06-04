СМИ: девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что у них был секс по обоюдному согласию

Юридическое бюро "Фернандес и Абреу" не будет работать с девушкой, которая обвинила нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, утверждает Globoesporte.

Юристы расторгли контракт с девушкой после беседы с ней, в которой она призналась, что секс с Неймаром произошел по обоюдному согласию, но во время интимной связи проявил к ней жестокость и бил ее. Она считает, что 27-летний бразилец должен понести ответственность за физическое насилие.

Представители бюро считают, что девушка стала жертвой нападения, а не изнасилования.

Ранее девушка, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию, в котором сообщила, что футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.

СМИ: полиция конфискует телефон Неймара, форвард даст показания на следующей неделе