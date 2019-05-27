Силвинью стал главным тренером "Лиона". Жунинью – новый спортивный директор

Бразильский специалист Силвинью стал главным тренером "Лиона", информирует официальный Твиттер команды. Также объявили о том, что Жунинью займет пост спортивного директора клуба. Детали контрактов с обоими специалистами официально не разглашаются.

45-летний Силвинью ранее был помощником главного тренера сборной Бразилии Тите.

Жунинью выступал за "Лион" с 2000 по 2009 год, провел 343 матча и забил 100 голов. Запомнился болельщикам своими штрафными ударами.

Сезон-2018/19 "Лион" под руководством Бруно Женезьо завершил на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, что позволило команде попасть в квалификацию к Лиге чемпионов.