Сильвинью: "Первые туры будут сложными для всех, в том числе и "Монако"

Главный тренер "Лиона" Сильвинью после победы над "Монако" в 1-м туре чемпионата Франции (3:0) отметил, что серьезно относится к сопернику. По его словам, всем командам будет непросто в первых турах.

– Мы знали, что "Монако" вызовет у нас много проблем, – цитирует L'Equipe Сильвинью. – Это команда, которая пропустила очень мало голов в предсезонных матчах. Для меня монегаски – хорошая команда с сильными игроками.

– Является ли эта победа сообщением, которое вы отправляете "ПСЖ"?

– Первые три, четыре игры будут сложными для всех. Это будет непросто для всех. Сначала мы должны увидеть, как мы справимся с первыми турами. Цель – попасть в Лигу чемпионов.