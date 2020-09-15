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Шупо-Мотинг отказался от продления контракта с «ПСЖ»

15 сентября 2020, 22:13
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Форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг не будет продлевать контракт с «ПСЖ», сообщает Goal.

Парижане предложили 31-летнему нападающему новое соглашение на 1 год. Футболист это предложение не принял.

В настоящее время Шупо-Мотинг является свободным агентом. В сентябре истек срок контракта футболиста с «ПСЖ».

Камерунец выступал за парижан с 2018 года. В общей сложности форвард сыграл 51 матч за французский клуб, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

В прошлом сезоне Шупо-Мотинг забил решающий гол в матче против «Аталанты» и помог парижанам выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

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