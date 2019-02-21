Сеск Фабрегас – о крупных поражениях "Челси": "Это позор, но я продолжаю верить в них"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас, который в зимнее трансферное окно покинул "Челси" после пяти лет пребывания в клубе, оценил перспективы синих в предстоящих играх, сообщает CNN Sport.

Фабрегас прокомментировал последние крупные поражения от "Манчестер Сити" (0:6) и "Борнмута" (0:4) в чемпионате Англии.

– Такие вещи случаются. Действительно, это позор, потому что трудно пережить такие удары. Меня это удивило, потому что я никогда не испытывал такого в "Челси" за пять лет. Я продолжаю верить в них.

Уверен, что они все еще могут выиграть титулы в этом году. На 100 процентов я верю в это. Им нужно просто собраться. Ничего еще не потеряно, – приводит слова Фабрегаса CNN Sport.

24 февраля "Челси" сыграет в финале Кубка лиги против "Манчестер Сити".