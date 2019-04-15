Сердце Вальбуэна разбито из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

Французский полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна опечален в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери. В одном из самых известных зданий в мире велась реконструкция, причины возгорания пока неизвестны. Пожарные приступили к его тушению.

"Опечален. Мужества пожарным, принимающим участие в тушении", - написал Вальбуэна в Твиттере, добавив эмодзи "разбитое сердце" и "молитва".

Вальбуэна с 2014 по 2015 год защищал цвета московского "Динамо" и был его капитаном.