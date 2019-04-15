Сердце Вальбуэна разбито из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

Французский полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна опечален в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери. В одном из самых известных зданий в мире велась реконструкция, причины возгорания пока неизвестны. Пожарные приступили к его тушению.
"Опечален. Мужества пожарным, принимающим участие в тушении", - написал Вальбуэна в Твиттере, добавив эмодзи "разбитое сердце" и "молитва".
Вальбуэна с 2014 по 2015 год защищал цвета московского "Динамо" и был его капитаном.
Tristesse #NotreDameDeParis 💔– Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 15 апреля 2019 г.
Courage aux pompiers en intervention 🙏 pic.twitter.com/aMGneT4aBm
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