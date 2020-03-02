«Сент-Этьен» закрыл тренировки от зрителей из-за коронавируса

Руководство «Сент-Этьена» приняло решение ограничить контакты команды с болельщиками из-за распространения коронавируса. Как сообщает Le Progres, все тренировки «Сент-Этьена» на этой неделе будут проходить в закрытом режиме, их нельзя будет посещать зрителям, как это бывало раньше. По данным источника, такие меры предосторожности были рекомендованы медицинским штабом клуба.

Ранее французские власти официально запретили проведение массовых мероприятий, где могут собираться более 5 тысяч человек, но это касается лишь закрытых помещений.