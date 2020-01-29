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«Сент-Этьен» выбил «Монако» из Кубка Франции, Головин провел весь матч

00:51
29 января. Монако. «Монако» — «Сент-Этьен» — 1:0. Александр Головин (слева) и Уэсли Фофана. Фото Reuters
29 января. Монако. «Монако» — «Сент-Этьен» — 1:0. Александр Головин (слева) и Уэсли Фофана. Фото Reuters
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«Монако» дома проиграл «Сент-Этьену» (0:1) в матче 1/8 Кубка Франции. Единственный гол на 24-й минуте встречи забил нападающий Денис Буанга.

Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле всю игру.

Следующий матч «Монако» проведет 1 февраля против «Нима» в гостях в рамках 22-го тура лиги 1.

Кубок Франции

1/8 финала

«Монако» — «Сент-Этьен» — 0:1 (0:1)

Гол: Буанга, 24.

«Монако»: Леком, Агилар (Фабрегас, 79), Жемерсон, Бадиашиле, Жорже (Балло-Туре, 90+2), Мартинш, Адриэн Силва, Головин, Загре (Йоветич, 73), Бен Йеддер, Бальде.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Фофана, Салиба, Габриэл Силва (Трауко, 46), Онора, М`Вила, Аолу (Диуссе, 79), Амума, Буанга, Диони (Кабай, 69).

Предупреждения: Аолу, 46. Фофана, 49. М`Вила, 67. Кабай, 72. Головин, 90+3.

Судья: Амель (Франция).

28 января. Монако. Стадион «Луи II».

Монако — Сент-Этьен

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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