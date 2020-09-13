«Сент-Этьен» обыграл «Страсбур» и вышел на первое место

«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Страсбур» в 3-м туре чемпионата Франции (2:0). Голами отметились Денис Буанга и Махди Камара.

Команда Клода Пюэля одержала две победы в двух играх на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице. Эльзасцы идут последними с тремя поражениями.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

«Сент-Этьен» — «Страсбур» — 2:0 (0:0)

Голы: Буанга, 57 — с пенальти (1:0). М.Камара, 82 (2:0).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак, Фофана, Масон, М.Камара, Аушиш (Гурна-Дуат, 87), Нейу (Юссуф, 72), Амума (Ривера, 72), Буанга (Монне-Паке, 87), Норден (Аби, 52).

«Страсбур»: Б.Камара, Лала, Митрович, Джикю, Каси, Симакан, Сиссоко (Томассон, 81), Беллегард (Льенар, 67), Уорис (Саади, 80), Зохи (Шахири, 61), Айорк.

Предупреждения: Беллегард, 6. Сиссоко, 39. Нейу, 45+1. Джикю, 56.

Судья: Ваттеллье.

12 сентября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».