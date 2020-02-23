«Сент-Этьен» не смог дома обыграть «Реймс»

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Реймсом» — 1:1. «Сент-Этьен» не может выиграть в лиге 1 уже пять туров подряд.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

«Сент-Этьен» — «Реймс» — 1:1 (0:0)

Голы: Буанга, 73 (1:0). Диа, 90+4 — с пенальти (1:1).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак, Салиба, Кабай (Габриэл Силва, 85), М`Вила, Будебуз (Трауко, 70), М. Камара, Онора, Буанга, Диони (Диуссе, 79).

«Реймс»: Райкович, Фокет, А.Камара, Абдельхамид, Дисаси, Шавалерен (Дингоме, 78), Кассама, Мунетси, Думбья (Мбюкю, 73), Диа, Туре (Донис, 64).

Предупреждения: Колодзейчак, 41. Мунетси, 87.

Судья: Бастьен (Франция).

23 февраля. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».