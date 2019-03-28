Рыболовлев не уволит Жардима. Моуринью не будет работать с Головиным

Руководство "Монако" не планирует расставаться с главным тренером Леонарду Жардимом, недавно вернувшимся в команду.

Изначально было понятно, что разговоры о возможном приходе Жозе Моуринью не более чем слух. Владелец клуба Дмитрий Рыболовлев минувшей зимой пошел на кардинальные и не самые приятные для себя меры. Он решил расстаться с человеком, который работал с российским миллиардером и на него много лет. Речь о Вадиме Васильеве, которого отправили в отставку с постов вице-президента и генерального директора.

Рыболовлев сам занялся проблемами клуба и команды и сам принял несколько кардинальных решений. Именно он позвонил Леонарду Жардиму и извинился за "допущенную в октябре ошибку", а также попросил вернуться и одобрил все предложения тренера по трансферам.

Обстановка в команде наладилась, чему свидетелем был корреспондент "СЭ", с улучшением атмосферы и изменением тактики игры пришли результаты. Монегаски ушли с того дна, на которое упали в чемпионате Франции.

Уволить после этого Жардима и позвать Моуринью? На такое Рыболовлев не пойдет. Даже мыслей о подобной перестановке не возникало.

Нет смысла организовать такую замену и агенту номер один в мировом футболе - Жорже Мендешу. И Жардим, и Моуринью - его клиенты. Какой смысл убирать одного и приводить другого, если есть шанс устроить Жозе в другой французский клуб и после этого вместе с Особенным привести туда своих футболистов? (Александр Бобров)