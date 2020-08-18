Руслан Пименов: «Во Франции быстрый футбол, я почувствовал это, когда приехал из России»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов вспомнил свой французский период карьеры. Форвард в сезонах-2004/05 и 2005/06 защищал цвета «Метца». В сезоне-2004/05 вместе с ним играл будущий хавбек сборной Франции Франк Рибери.

— Во Франции быстрый футбол, есть с чем сравнить. Я когда приехал после чемпионата России, почувствовал. Пусть и не в самый большой клуб, но тогда у нас Рибери играл, — сказал Пименов в эфире передачи «Все на футбол».