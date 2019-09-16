Руководство «Монако» в октябре обсудит будущее Жардима

Руководство «Монако» в октябре примет решение по поводу будущего главного тренера Леонарду Жардима, сообщает GFFN. Обсудят работу специалиста во время паузы на матчи сборных.

Жардим был уволен из «Монако» в октябре 2018 года, но уже в январе он вернулся на должность главного тренера, сменив Тьерри Анри. В нынешнем сезоне монегаски набрали 2 очка после 5 туров и занимают предпоследнее место в таблице.