Роберт Морено: «Первый гол «Страсбура» стал катастрофой для «Монако»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал поражение от «Страсбура» (1:3) в матче 21-го тура чемпионата Франции. Монегаски не могут победить в трех встречах кряду.

— Мы хорошо начали встречу, — цитирует специалиста официальный сайт «Монако». — Первый гол стал катастрофой. Мы продолжили атаковать, но делать это совсем непросто, когда команда уступает со счетом 0:2. Плохо распоряжались мячом сегодня. Нужно работать, так как во вторник нам предстоит сыграть важный матч.

Нам не хватило уровня игры, чтобы делать хорошие передачи и грамотно обороняться. Все то плохое, что происходит на поле — это моя зона ответственности. Мне нужно посмотреть видео, чтобы тщательно все проанализировать. На сегодняшний день мы не являемся худшей командой, а после игры с «ПСЖ» мы не были лучшей. У каждого матча свой, отличный от других, контекст.

Мы продолжим работать, чтобы одержать победы в двух играх на следующей неделе. Если сможем победить, то ситуация изменится.