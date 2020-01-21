Роберт Морено: «Когда ведешь 3:0, трудно поддерживать давление»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал победу над командой «Сен-Приве Сен-Илер» (3:1) в матче 1/16 финала Кубка Франции. Она выступает в пятой по силе лиге страны.

— Мы видели два разных тайма, — цитирует специалиста L'Equipe. — При 3:0 хотели бы дальше атаковать, но с таким результатом очень сложно сохранять ту же интенсивность. Сен-Приве" больше было нечего терять, поэтому они пошли на риск. Но я поздравляю своих игроков. Когда ведешь 3:0, трудно поддерживать давление. Я доволен.