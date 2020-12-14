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RMC Sport: Неймар пропустит 10-15 дней

14 декабря 2020, 19:00
Неймар. Фото Twitter
Неймар. Фото Twitter
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Названы ориентировочные сроки восстановления нападающего «ПСЖ» Неймара. Об этом в Twitter сообщил журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.

Во встрече лиги 1 «ПСЖ» с «Лионом» (0:1), которая прошла, в воскресенье, 13 декабря, хавбек лионцев Тиагу Мендес сделал жесткий подкат под бразильца, за что получил красную карточку. Неймар покинул поле в слезах и на носилках.

По данным источника, 28-летний футболист пропустит от 10 до 15 дней. Таким образом, к матчу лиги 1 с «Сент-Этьеном», который состоится 6 января, форвард уже успеет восстановится. Также он сможет сыграть 13 января в матче за Суперкубок Франции против «Марселя»

Сообщалось, что после первичного медицинского обследования у игрока не было выявлено переломов. 15 декабря после МРТ станут известны новые подробности травмы.

Неймар в текущем сезоне провел 12 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил девять мячей при пяти голевых передачах.

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