RMC Sport: Неймар пропустит 10-15 дней

Названы ориентировочные сроки восстановления нападающего «ПСЖ» Неймара. Об этом в Twitter сообщил журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.

Во встрече лиги 1 «ПСЖ» с «Лионом» (0:1), которая прошла, в воскресенье, 13 декабря, хавбек лионцев Тиагу Мендес сделал жесткий подкат под бразильца, за что получил красную карточку. Неймар покинул поле в слезах и на носилках.

Tr?s bonne nouvelle pour le #PSG, les 1ers examens sont tr?s rassurants pour #Neymar. Il sera indisponible entre 10 et 15 jours. Il devrait donc ?tre dans le groupe pour le match face ? Saint Etienne le 6 janvier et dispo pour le troph?e des champions face ? l'OM le 13. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) December 14, 2020

По данным источника, 28-летний футболист пропустит от 10 до 15 дней. Таким образом, к матчу лиги 1 с «Сент-Этьеном», который состоится 6 января, форвард уже успеет восстановится. Также он сможет сыграть 13 января в матче за Суперкубок Франции против «Марселя»

Сообщалось, что после первичного медицинского обследования у игрока не было выявлено переломов. 15 декабря после МРТ станут известны новые подробности травмы.

Неймар в текущем сезоне провел 12 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил девять мячей при пяти голевых передачах.