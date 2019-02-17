"Реймс" победил "Ренн" и не знает поражений девять туров подряд

В матче 25-го тура чемпионата Франции "Реймс" на своем поле обыграл "Ренн" со счетом 2:0. Таким образом, беспроигрышная серия "Реймса" в лиге 1 достигла девяти матчей.
Чемпионат Франции
Лига 1
25-й тур
"Реймс" – "Ренн" – 2:0 (1:0)
Голы: Диа, 2 (1:0). Уден, 68 (2:0).
"Реймс": Менди, Энгелс, Рахман Баба, Фокет, Абдельхамид, Ромао, Шавалерен, Кафаро (Зенели, 55), Дингоме (Думбья, 79), Уден, Диа (Сук Хюн Джун, 64).
"Ренн": Коубек, Зеффан (Гренье, 68), Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Желен, Бен Арфа, Андре, Юну (Лорьенте, 87), Буриго, Дель Кастильо (Ньянг, 62).
Предупреждения: Бенсебаини, 70. Шавалерен, 86.
Судья: Батта (Франция).
17 февраля. Реймс. Стадион Stade Auguste Delaune.
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