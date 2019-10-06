«Реймс» обыграл «Ренн» благодаря голу Диа

«Реймс» с минимальным счетом победил «Ренн» в матче 9-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол забил нападающий Булай Диа.

«Реймс» набрал 14 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Ренн» с 12 баллами располагается на 10-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

«Ренн» — «Реймс» — 0:1 (0:0)

Гол: Диа, 49.

«Ренн»: Сален, Морель, Траоре, Гнаньон, Желен (Юну, 59), Мауасса, Гренье (Тэ, 59), Буриго, Камавинга, Ньянг, Рафинья (Леа Силики, 81).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Думбья (Мунетси, 68), Донис (Камара, 59), Уден, Диа (Сук Хюн Джун, 80).

Предупреждения: Желен, 14. Дисаси, 45+1. Уден, 73. Сук Хюн Джун, 84.

Судья: Фраппар.

6 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

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