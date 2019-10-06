«Реймс» обыграл «Ренн» благодаря голу Диа
«Реймс» с минимальным счетом победил «Ренн» в матче 9-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол забил нападающий Булай Диа.
«Реймс» набрал 14 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Ренн» с 12 баллами располагается на 10-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
9-й тур
Гол: Диа, 49.
«Ренн»: Сален, Морель, Траоре, Гнаньон, Желен (Юну, 59), Мауасса, Гренье (Тэ, 59), Буриго, Камавинга, Ньянг, Рафинья (Леа Силики, 81).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Думбья (Мунетси, 68), Донис (Камара, 59), Уден, Диа (Сук Хюн Джун, 80).
Предупреждения: Желен, 14. Дисаси, 45+1. Уден, 73. Сук Хюн Джун, 84.
Судья: Фраппар.
6 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр