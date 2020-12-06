«Реймс» и «Ницца» сыграли вничью
6 декабря 2020, 21:14
«Реймс» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции.
«Реймс» набрал 10 очков и занимает 18-е место. У «Ниццы» 18 очков и 11-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
13-й тур
«Реймс» — «Ницца» — 0:0
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Бериша, Кафаро (Кутеса, 66), Мунетси, Думбья (Мбюкю, 66), Зенели (Туре, 66), Диа (Сирхейс, 81).
«Ницца»: Бенитес, Камара (Коли, 74), Лотомба (Пельмар, 87), Нсоки, Данилюк, Шнейдерлен, Данилу, Рен-Аделаид, Будауи (Тюрам-Юльен, 74), Рони Лопеш (Ндой, 55), Гуири.
Предупреждения: Будауи, 16. Диа, 59. Данилу, 85.
Судья: Фраппар.
6 декабря. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
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