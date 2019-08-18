«Реймс» и «Страсбур» сыграли вничью
18 августа 2019, 20:03
«Реймс» и «Страсбур» в матче 2-го тура чемпионата Франции сыграли вничью — 0:0.
Чемпионат Франции
Лига 1
2-й тур
«Реймс» — «Страсбур» — 0:0
«Реймс»: Райкович, Фокет, А.Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Дингоме (Сук Хюн Джун, 66), Думбья (Мбюкю, 79), Уден, Диа.
«Страсбур»: Селс, Лала, Митрович, Джикю, Ндур, Симакан, Мартен, Томассон (Да Кошта, 79), И.Сиссоко, Беллегард (Льенар, 90+2), Айорк (Мотиба, 68).
Предупреждения: Думбья, 37. А.Камара, 54.
Судья: Батта (Франция).
18 августа. Реймс. Стадион «Stade Auguste Delaune».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/