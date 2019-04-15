Рэпер Дрейк - черная метка для футболистов. На этот раз он принес неудачу "ПСЖ"

Твиттер GFFN нашел шуточную причину поражения "ПСЖ" от "Лилля" со счетом 1:5 в матче чемпионата Франции. Ей может оказаться рэпер Дрейк.

В последнее время исполнитель стал самой настоящей черной меткой для футболистов. Сперва с ним сфотографировался Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", после чего черно-желтые проиграли "Баварии" 0:5.

Следующим стал форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, после чего лондонцы уступили "Эвертону" (0:1).

Наконец после фотографии с лидером атак "Манчестер Сити" Серхио Агуэро "горожане" уступили "Тоттенхэму" (0:1).

Новой жертвой "проклятия Дрейка" стал Левен Кюрзава, который сегодня, впрочем, появился только на пять минут.