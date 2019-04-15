Рэпер Дрейк - черная метка для футболистов. На этот раз он принес неудачу "ПСЖ"

Твиттер GFFN нашел шуточную причину поражения "ПСЖ" от "Лилля" со счетом 1:5 в матче чемпионата Франции. Ей может оказаться рэпер Дрейк.
В последнее время исполнитель стал самой настоящей черной меткой для футболистов. Сперва с ним сфотографировался Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", после чего черно-желтые проиграли "Баварии" 0:5.
Следующим стал форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, после чего лондонцы уступили "Эвертону" (0:1).
Наконец после фотографии с лидером атак "Манчестер Сити" Серхио Агуэро "горожане" уступили "Тоттенхэму" (0:1).
Новой жертвой "проклятия Дрейка" стал Левен Кюрзава, который сегодня, впрочем, появился только на пять минут.
Apparently the curse of rapper @Drake strikes again - he took a picture with PSG's Layvin Kurzawa earlier this week.– Get French Football News (@GFFN) 14 апреля 2019 г.
Drake taking photos with footballers:
Drake & Sancho: Dortmund lost 5-0
Drake & Aubameyang: Arsenal lost vs. Everton
Drake & Aguero: City lost vs. Tottenham pic.twitter.com/ZuwePvkbyx