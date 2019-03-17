"Ренн" вырвал ничью у "Бордо" благодаря голу Ньянга

"Ренн" и "Бордо" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Франции (1:1). Голом в составе клуба из Бордо отметился нападающий Франсуа Камано, у красно-черных отличился форвард М'Бай Ньянг.

"Ренн" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. "Бордо" с 34 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

29-й тур

"Бордо" - "Ренн" - 1:1 (0:0)

Голы: Камано, 59 (1:0). Ньянг, 90+2 (1:1).

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали (Паленсия, 85), Йованович, Паблу, Кунде, Отавиу, Башич, Бриан (Санкаре, 90+1), Де Превиль, Камано (Плашил, 64).

"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Андре, Юну, Буриго (Гренье, 65), Леа Силики (Дель Кастильо, 81), Сарр, Ньянг.

Предупреждения: Буриго, 14. Йованович, 29. Да Силва, 56. Башич, 68. Траоре, 85.

Судья: Ваттеллье.

17 марта. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".

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