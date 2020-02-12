«Ренн» стал первым полуфиналистом Кубка Франции
00:54
«Ренн» уверенно переиграл «Бельфор» в матче 1/4 финала Кубка Франции. Команда Жюльена Стефана забила три безответных мяча в ворота соперника из четвертого дивизиона.
Кубок Франции
1/4 финала
«Бельфор» — «Ренн» — 0:3 (0:1)
Голы: Рафинья, 23 (0:1). Ньянг, 71 — с пенальти (0:2). Сьебатше, 90+1 (0:3).
«Ренн»: Менди, Траоре, Гнаньон, Желен, Н`Зонзи (Буриго, 87), Юну, Леа Силики (Мауасса, 46), Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 76), Дель Кастильо, Рафинья.
Предупреждения: Ньянг, 26. Леа Силики, 35. Камавинга, 83.
Судья: Делерю.
11 февраля. Сошо. Стадион «Огюст Бональ».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...